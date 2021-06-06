Петербуржцам разрешили купаться только на 15 городских пляжах

В Петербурге можно купаться лишь на 15 пляжах в Кронштадтском и Курортном районах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спасатели МЧС одобрили только 15 пляжей Санкт-Петербурга для купания и безопасного отдыха. Напомним актуальную информацию в жаркие дни – «зеленый свет» дали только Кронштадтскому и Курортному районам.

- Сейчас для горожан открыты 15 пляжей. Это «Кронштадтский» в Кронштадтском районе. Остальные 14 – в Курортном районе. У озера Разлив: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый». На Финском заливе: «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи», «Дюны», - рассказал ранее замглавы Центра ГИМС МЧС России по Петербургу Дмитрий Ермаченков.

Примечательно, что Роспотребнадзор все равно советует жителям Северной столицы не купаться в черте города, потому что на всех пляжах без исключения есть риск подхватить инфекцию или паразитов.