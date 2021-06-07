Оперный певец Василий Герелло прокомментировал гибель экс-солистки Мариинского театра Риммы Волковой в ДТП

Бывшая солистка Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом. Фото: rimskors.ru /Виктор Котов

Оперный певец Василий Герелло прокомментировал гибель в ДТП бывшей солистки Мариинского театра Риммы Волковой. 80-летняя артистка разбилась на трассе «Петергоф-Кейкино» в минувшее воскресенье.

- Правда, очень жаль и трагично, страшная автокатастрофа, выражаю соболезнования, - рассказал газете «Петербургский дневник» Герелло, отметив, что он лично не был знаком и не выступал с Риммой Волковой ввиду большой разницы в возрасте.

Напомним, что по данным полиции, в «Датсун», в котором пассажиркой ехала народная артистка России, врезался встречный микроавтобус «Пежо». В ДТП также погиб 61-летний водитель «Датсуна», а 59-летняя дочь Риммы Волковой получила тяжелые травмы.

При этом шофер микроавтобуса рассказал «Комсомолке», что это в его машину врезалась вылетевшая на встречную полосу легковушка.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.