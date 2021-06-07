Новый метростроитель Петербурга ищет юристов для банкротства старой компании

"Метрострой Северной столицы" ищет юристов для банкротства коллег из "Метростроя". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

АО «Метрострой Северной столицы» ищет грамотного юриста для банкротства многострадального ОАО «Метрострой». Об этом сообщается на сайте госзакупок. Цена вопроса – 32 млн и 300 тысяч рублей. По плану, подрядчик проработает стратегию банкротства старого строителя метро в Петербурге и поможет реализовать активы на торгах. Кроме этого от юриста попросят поспособствовать передаче самых важных договоров «Метростроя» новой компании.

- Запрос предложений в электронной форме на оказание юридических услуг, связанных с сопровождением интересов АО «Метрострой Северной Столицы» в процессе банкротства юридического лица. Итоги подведут 22 июня 2021 года, - говорится в извещении о госзакупке.

Добавим, что власти Петербурга купили 65% акций «Метростроя Северной столицы», чтобы не допустить сбоев при возведении подземки в дальнейшем. Ранее Смольный сдвинул сроки ввода в эксплуатацию новых станций. ОАО «Метрострой» пока все еще не признали банкротом.