Трамвай от Купчино до Шушар запустят к 2024 году

Примерная трассировка новой трамвайной линии. Фото: Яндекс.Карты.

Вице-губернатор Максим Соколов, отвечающий за развитие транспортной инфраструктуры Петербурга, подтвердил сроки реализации запуска скоростной частной линии трамвая от Купчино до Шушар и далее до микрорайона Славянка.

- Для лучшего транспортного обеспечения Пушкина мы представили (на ПМЭФ - прим.ред.) проект строительства скоростного трамвая от Купчино через Шушары, где тоже уже задыхаются без связи с основной территорией города внутри кольца, - заявил Соколов в эфире телеканала 78. - Легкий трамвай пойдет дальше в район Славянки и в последующем может обеспечить территорию развивающегося кампуса петербургского университета. Что касается сроков, то в район Шушар мы планируем запустить движение к 2024 году.

Ранее пустить трамвай в Шушары планировали в 2023 году, а через год-полтора должна была быть сдана вся ветка до Славянки.

Отметим, что причиной для развития общественного транспорта чиновник назвал растущее число машин в городе, по которому, в пересчете на душу населения, Петербург даже обогнал Москву.