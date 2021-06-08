Депутат Госдумы отозвал обращение в прокуратуру Петербурга о запрете рекламы Dolce&Gabbana с целующимися членами ЛГБТ

Суд не стал закрывать доступ к ЛГБТ-видео модного дома Dolce&Gabbana. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутат Госдумы отозвал свое обращение в петербургскую прокуратуру с требованием проверить ЛГБТ-рекламу в Instagram-аккаунте известного модного дома Dolce&Gabbana. Напомним, там опубликовали целующихся мужчин, а затем женщин. В прокуратуре усмотрели, что такая картина пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди детей и может им навредить. Доступ к обеим записям хотели запретить на территории РФ. Но не сложилось.

- Октябрьский районный суд вернул прокурору иск о признании информации, распространяемой в Instagram Dolce&Gabbana, запрещенной к распространению на территории РФ. В ведомстве не устранили вовремя имеющиеся недостатки. По нашим данным, депутат Романов свое обращение отозвал, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что обычно в Северной столице суды запрещают доступ ко взрослому аниме.