«Отрицание семейных ценностей»: Прокуратура Петербурга хочет запретить видео Dolce&Gabbana с целующимися девушками

Суд Петербурга рассмотрит иск прокуратуры о запрете гомосексуального видео Dolce&Gabbana. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прокуратура Санкт-Петербурга ненадолго отошла от запрета к доступу различного аниме и обратила внимание на ролик знаменитого дома моды Dolce&Gabbana, опубликованный в Instagram. В нем две девушки обнимаются и целуются в достаточной откровенной манере. Видео появилось в Сети к минувшему Дню Святого Валентина. Спустя 3 месяца прокурор Октябрьского района Петербурга не оценил высказывание в поддержку ЛГБТ и пошел в местный суд с требованием заблокировать этот пост на территории РФ.

- Любовь – это любовь. Вдохновленные рекламой Dolce&Gabbana 90-х годов, мы продолжаем праздновать любовь. Мы поддерживаем @TrevorProject, крупнейшую в мире организацию по предотвращению самоубийств и кризисному вмешательству для всех представителей LGBTQ+, - сказано в описании к видеозаписи, получившей больше 350 тысяч лайков.

Вероятно, прокурор счел это за явную пр

Петербургский прокурор - за традиционные отношения и соблюдение закона. Фото: Артем КИЛЬКИН

опаганду гомосексуализма. Она, к слову, запрещена в России, но только среди детей.

- В ходе проведенной проверки установлено, что в интернете размещен видеоматериал, на котором содержится информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения. Административное исковое заявление зарегистрировано, но оставлено без движения до 7 июня 2021 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надел красный галстук»: Одноклассники рассказали о мальчике, который пытался покончить с собой, подражая аниме «Тетрадь смерти»

За жизнь подростка сейчас борются медики Петербурга (подробности)

Три аниме и порно сайт запретил суд Петербурга

Специалисты заявили, что сериалы отрицательно влияют на психику детей (подробности)

Очередную порцию аниме запретили в Санкт-Петербурге

Доступ к сайтам с опасной для подростков информацией ограничил Василеостровский районный суд (подробности)