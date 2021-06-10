Следователи ищут, кто «слил» в Интернет песню блогера Юрия Хованского в Интернет

Кто "подставил" блогера Хованского? Фото: vk.com/hovan

Следователи, ведущие дело блогера Юрия Хованского, ищут пользователя YouTUBE под именем «Юрий Прошкин», с аккаунта которого и была опубликована скандальная запись песни «Норд-Ост», в которой Хованский оправдывает теракт на Дубровке.

- 9 июня 2021 года в результате оперативных действий задержан Хованский Юрий Михайлович, 1990 года рождения, который изобличен в том, что не позднее 03.07.2020 осуществил выход в Интернет и в открытой трансляции исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма, впоследствии размещенную на интернет-ресурсе YouTUBE, - сообщает источник «КП-Петербург»

Напомним, что сам Хованский уже дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Блогеру-миллионнику грозит как денежный штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо в виде дохода за период от трех до пяти лет, так и лишение свободы – от пяти до семи лет. При этом суд может дополнительно запретить осужденному заниматься определенной деятельностью, блогерством например, на срок до пяти лет.

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