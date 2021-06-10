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Звезды10 июня 2021 12:29

Следствие просит арестовать блогера Хованского до суда

По статье за оправдание терроризма ему грозит до семи лет лишения свободы
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Меру пресечения Юрию Хованскому изберут 10 июня. Фото: vk.com/hovan

Меру пресечения Юрию Хованскому изберут 10 июня. Фото: vk.com/hovan

Ходатайство о заключении блогера Юрия Хованского под стражу поступило в Дзержинский районный суд Петербурга. На избрании именно такой меры пресечения до рассмотрения дела об оправдании терроризма настаивает следствие.

- Суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского. Материалы переданы судье. Заседание назначено на 15:00, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что за публичное оправдание терроризма блогеру грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Причиной возбуждения дела стала издевательская песня «Норд-Ост» про теракт на Дубровке, которую Хованский исполнил около года назад. Недавно запись появилась в Интернете и была замечена правоохранительными органами.