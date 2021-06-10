Стало известно, кто опубликовал в интернете песню Хованского про «Норд-Ост», из-за которой блогера задержали за оправдание терроризма

За оскорбительную песню про теракт на Дубровке Хованскому "светит" до семи лет тюрьмы. Фото: vk.com/hovan

Стали известно, кто опубликовал в интернете ту самую издевательскую песню блогера Юрия Хованского про «Норд-Ост», из-за которой 9 июня его задержали за оправдание терроризма. Правда, личность человека пока не установлена, есть лишь его аккаунт в YouTUBE, на котором и появилась запись.

- 9 июня в результате оперативных действий сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД России был установлен и задержан Хованский Юрий Михайлович, 1990 года рождения, который изобличен в том, что не позднее 03.07.2020, имея умысел на публичное оправдание терроризма, осуществил выход в Интернет и в открытой трансляции исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганду терроризма, впоследствии размещенную посредством использования интернет-ресурса YouTUBE с аккаунта «Юрий Прошкин», - сообщает источник «КП-Петербург».

Теперь следователи выясняют, кто именно скрывался под именем «Прошкина».

Напомним, что сам Хованский во время допроса уже раскаялся в содеянном и признал вину в исполнении песни, в которой содержатся резкие слова о теракте на Дубровке.

По уголовному делу, которое возбудил Следственный комитет, блогеру грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Меру пресечения до суда Хованскому изберут в ближайшие два дня.

Напомним, что ранее «Комсомолка» опубликовала фото с обыска в квартире блогера. На них был запечатлен не только жуткий бардак, но и интимные игрушки звезды YouTUBE.

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