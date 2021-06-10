Суд отправил под домашний арест бизнесмена, разворотившего братскую могилу с танком в Ленобласти

В Ленобласти отправили под домашний арест бизнесмена, который разворотил братскую могилу солдат Красной армии.

В Ленобласти суд отправил под домашний арест горе-бизнесмена, который ради стройки коттеджей разворотил братскую могилу с фрагментами советского танка. Напомним, все произошло в районе Тосно-Тельмана. Место захоронений бойцов Красной армии обнаружили поисковики, но коммерсант пытался прогнать их со своей земли. Все закончилось тем, что предпринимателя и его охрану увезли в отдел МВД. После этого СК возбудил уголовное дело.

- По версии следствия, гендиректор ООО «ЭВРИКАл» вместе с неустановленными лицами умышленно дал указание на снятие верхнего слоя земли с последующим вывозом грунта, в котором находятся непогребенные останки погибших солдат. Это привело к повреждению и уничтожению захоронений, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование продолжается, мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.