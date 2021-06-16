Рост заражения и смертности от коронавируса произошел в Петербурге 16 июня

Новый скачок заражения и смертности от коронавируса зафиксирован в Петербурге 16 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается рост распространения коронавируса. Накануне суточный прирост перешел отметку в 900 человек, а в среду, 16 июня 2021 года, произошел новый скачок до 927 заболевших за день.

- За последние сутки число новых зараженных увеличилось на 2,8 процентов, а смертность увеличилась на 18,9 процентов до 63 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 16 июня 2021 года / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии официально инфекция в Петербурге была выявлена у 453 424 человек, скончались от болезни 15 062 пациентов, а выздоровели 423 665, причем 1437 выписаны за минувший день.

Специалисты отмечают, что в городе растет число госпитализаций. Так, ежедневно в больницах оказываются по 700 зараженных. Из 8 тысяч инфекционных коек заняты более 92 процентов.

Ученые предсказали, что пик коронавируса произойдет в июне. Но на этом пандемия не закончится и новую волну в России стоит ждать уже осенью. Поэтому населению следует активнее вакцинироваться, чтобы предотвратить очередной рост.