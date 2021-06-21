В Горбольнице №15 убрали из коридора матрасы с больными коронавирусом

В Петербурге разобрались с больницей, где в коридоре лежали больные коронавирусом. Фото: предоставлено "КП"

В городской больнице №15 Санкт-Петербурга оперативно убрали матрасы с больными коронавирусом, лежащими в коридоре. Напомним, накануне в Сети появилось видео, где заметно, что некоторые пациенты в «красной зоне» медучреждения находятся далеко не в палатах. После резонанса в СМИ Комздрав пообещал проверить подлинность видео. Как оказалось, очевидец по имени Кирилл не врал.

Сейчас всех больных распределили по нормальным палатам, как стало известно «КП-Петербург».

- На сегодня все больные обеспечены кроватями, лекарственные препараты выдаются по назначению врача, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Приносим извинения за доставленные неудобства, - цитирует сотрудника Комздрава Кирилл, записавший бардак в коридоре больницы на видео.

Добавим, что число госпитализаций в Петербурге выросло до 900 человек в сутки.