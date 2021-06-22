Умер работник «Диво Острова», которому аттракцион пробил голову

Умер оператор аттракциона, сбитый каруселью. Фото: Предоставлено "КП-Петербург" очевидцами.

Увы, чуда не произошло. Молодой сотрудник парка развлечений «Диво Остров», которому 6 июня аттракционом пробило голову, умер в больнице. Врачи больше двух недель боролись за жизнь 22-летнего мужчины, но 22 июня пришло известие о его смерти.

- Да умер сегодня утром, смерть наступила около 9:30, - сообщил «КП-Петербург» источник в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Напомним, что трагедия произошла на аттракционе «Бустер». Одна их частей огромной лопасти, на конце которой закреплен ряд кресел для катающихся, ударила оператора аттракциона по голове. Это произошло в тот момент, когда неопытный сотрудник - работал в парке всего пару месяцев - в нарушение техники безопасности зашел за ограждение, чтобы передать телефон коллеге.

Пострадавший получил перелом основания черепа и рваную рану затылочной части. В тяжелейшем состоянии его госпитализировали в Мариинскую больницу, где прооперировали.

Позднее появлялась информация, что состояние мужчины улучшается, но увы, травмы оказались слишком тяжелыми.

По факту произошедшего ведется проверка.