В Петербурге усилили движение автобусов из-за пробоя кабеля на синей линии метро

В Петербурге усилили движение наземного транспорта из-за пробоя кабеля в метро на станции "Парнас". Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге усилили движение автобусов, которые дублируют маршруты трех станций на синей линии метро – «Парнас», «Проспект Просвещения» и «Озерки». Напомним, наверху второй «ветки» в подземке пробило кабель в тоннеле. Из-за этого упомянутые станции закрыли на вход. В тоннеле встали несколько поездов, начались пробки. К месту выехали глава комитета по транспорту Кирилл Поляков и начальник метрополитена Евгений Козин.

- Усиливается движение автобусов с номерами 139, 198. Трамвай№ 55 поедет к станции «Удельная». Трамвай №100 поедет к станции «Удельная» в объезд, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Добавим, что застрявших в тоннелях пассажиров эвакуируют из метро.