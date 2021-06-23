Дом Басевича не будут изымать у академии танца Бориса Эйфмана

Смольный не будет изымать Дом Басевича у академии танца Эйфмана. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Многострадальный дом Басевича, который только за последний месяц горел несколько раз, не будут забирать у академии танца Бориса Эйфмана. Об этом заявил депутат ЗакСа Борис Вишневский, получивший ответ из Смольного.

- После очередного пожара в доме Басевича я потребовал от губернатора изъять здание (а также здание детского сада, которое тоже хотят снести) у академии танца Бориса Эйфмана - за ненадлежащее его содержание и отсутствие контроля. Я полагаю, что они намеренно доводят здание до аварийного состояния, чтобы обосновать этим его снос и построить свои «апартаменты». И вот ответ: Беглов отказывается изъять здание, без какого-либо объяснения причин, - пишет Вишневский в соцсетях.

В ответе Смольного говорится, что «принимаются меры по обеспечению противопожарной безопасности» здания.

Напомним, что гразозащитники не раз требовали сохранить Дом Басевича. По существующему проекту, здание будет перестроено и превращено в академию балета и «Дворец танца».