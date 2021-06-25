Беглов не исключил обязательную вакцинацию от коронавируса в Петербурге

Губернатор Петербурга не исключил введение обязательной вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил введения в городе обязательной вакцинации от коронавируса. О перспективах такой меры градоначальник порассуждал в эфире телеканала «78». По его словам, дальнейшие санитарные меры будут зависеть от развития эпидситуации. К слову, рост заболеваемости инфекцией в городе продолжается, а число смертей бьет рекорды.

Как говорит Беглов, уже хорошо, что владельцы крупных сетей общепита в Северной столице пошли на предложение Смольного о добровольной вакцинации сотрудников.

- Мы нашли понимание у рестораторов, работников общепита, представителей крупных торговых центров. В некоторых местах даже размещаются таблички о том, что коллектив организации привит. Это ответственная позиция, - высказал мнение губернатор.