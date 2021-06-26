Метеоролог пообещал Петербургу дожди на первой неделе июля

В Петербурге пройдут кратковременные дожди в начале июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Метеоролог Юрий Куткевич, являющийся заведующим бюро РГГУ, дал прогноз погоды на первую неделю грядущего июля. Естественно, всех петербуржцев волнуют два вопроса. Во-первых, будет ли еще такая аномальная жара и, во-вторых, отблагодарит ли небо дождем Северную столицу. По словам специалиста, погода будет благоприятной и без резких изменений.

- Ожидается переменная облачность, дождей будет немного. Только в конце недели они, может, пройдут. Ветер будет западный и северо-западный. Температура в ночные часы будет составлять от +15 до +18 градусов. Днем – в районе +25 градусов. Может быть, ближе к выходным, возможно небольшое повышение до +28, но до +30 она не дойдет, - сообщил Юрий Куткевич «Невским новостям».

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