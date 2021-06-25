Держаться подальше от воды: Эксперты назвали, чем опасно купание в Финском заливе для людей и животных

Роспотребнадзор не рекомендует петербуржцам купаться в городских водоемах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальная жара массово потянула петербуржцев поближе к воде: пляжи Финского залива все последние дни напоминают Анапу в самый разгар сезона. Несмотря на предостережения Роспотребнадзора о плохом качестве воды, плавают в ней не только дети и взрослые, но и собаки. Тем временем на заливе уже стали замечать цветение сине-зеленых водорослей. И как раз один из питомцев уже мог стать их жертвой. Стало известно, что после купания на одном из пляжей Курортного района умер новошотландский ретривер. И одна из версий ветеринаров – как раз отравление токсинами сине-зеленых водорослей. К слову, по закону, приводить с собой на пляж животных вообще запрещено (исключение – только собаки-поводыри), но горожане активно пренебрегают этим правилом в жаркие дни. Узнали, насколько страшны сине-зеленые водоросли и для животных, и для людей.

– Сине-зеленые водоросли достаточно опасны, чтобы держаться подальше от воды. Это цианобактерии, они выделяют токсины, которые вредны для организма, – рассказал «КП-Петербург» эколог, председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук.

Приходить на пляжи с животными запрещено по закону. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом, по словам эксперта, не всегда эти самые водоросли видны. А значит, есть риск попросту их не заметить и думать, что купаешь в чистой воде.

– Бывает так, что сине-зеленых водорослей много, а вода не опасна. А бывает наоборот, что их еще не видно, а вода уже опасна и насыщена токсинами, – отмечает эксперт. – Содержание их в воде зависит от тепла, количества кислорода и других факторов.

Петербуржцы массово купаются на Финском заливе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что касается человека, который «глотнет» такой водички, до летального исхода вряд ли дойдет. Но проблем может быть много.

– Самое плохое, что может быть, – эти токсины влияют на печень. Человек не умрет от отравления, но может даже потерять несколько лет жизни. Аллергикам также опасно быть в такой воде. Значительно влияют и на кожу токсины сине-зеленых водорослей, – отмечает эколог.

В такую жару тяжело и людям, и животным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ничего хорошего, по словам эксперта, не найдут в такой воде и собаки:

– На животных все это влияет так же: они же меньше нас, а значит, им нужна меньшая доза для отравления.

Напомним, что в Петербурге ни один водоем пока не одобрили для купания. Роспотребнадзор не рекомендует горожанам плавать даже на разрешенных пляжах – высокий риск не только столкнуться с сине-зелеными водорослями, но и подхватить кишечную инфекцию.

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