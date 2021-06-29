Петербург побил очередной рекорд по смертности от коронавируса

В Петербурге опять побит рекорд по смертности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый печальный рекорд установлен в Петербурге 29 июня. За минувшие сутки в городе подтверждена смерть еще 119 человек от коронавируса. Такие данные приводит портал «Стопкоронавирус», получающий информацию от региональных оперативных штабов.

- За сутки в Петербурге заболело 1374 человека, выздоровели - 2283, скончались - 119, - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Северной столице показатель по заражениям достиг 468 149 случаев. 443 979 пациентов выздоровели, а жертвами болезни стали уже 16 235 горожан.

В активном состоянии заболевания находятся 7935 человек. Обследование на наличие ковида за вчерашний день прошли 32 953 петербуржца.

Отметим, что это уже четвертый за последние дни абсолютный рекорд по смертности за все время пандемии в Петербурге.