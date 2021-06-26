Смертность от коронавируса в Петербурге побила все рекорды по стране 26 июня 2021 года

Российский антирекорд смертности от коронавируса установлен в Петербурге 26 июня 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге установлен очередной антирекорд по смертности от коронавируса. На этот раз количество погибших за сутки превысило все предыдущие показатели по стране. На субботу, 26 июня 2021 года, в городе зарегистрировано 107 летальных случая. Такого в России еще не было. Заражаемость инфекцией в городе также продолжает активно расти.

- За сутки смертность увеличилась на 9,2 процента. В общей сложности за время пандемии в Петербурге от инфекции погибли уже 15 900 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 26 июня 2021 года / Фото: Яндекс

Показатель распространения инфекции тоже на устрашающем уровне. За сутки в городе прирост увеличился на 4,4 процента по отношению к дню ранее и достиг уже 1247 человек за день. Общее число заболевших - 464 142. На фоне всего этого не может не радовать показатель выздоровления - за день были выписаны 2333 пациентов, за все время пандемии болезнь побороли 439 041 человек.

На фоне роста пандемии в Петербурге очень вырос спрос на тесты ПЦР и антитела, а также вакцинацию. За минувшие сутки привились более 12 тысяч человек. Также в городе привезли еще 105 тысяч комплектов доз вакцины.

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