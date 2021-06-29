Большой рост заражений и смертей от коронавируса зафиксирован в Петербурге 29 июня

Новый рост заболеваний коронавирусом зафиксирован в Петербурге 29 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге с каждым днем ухудшается. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 29 июня 2021 года в Северной столице зафиксирован очередной антирекорд смертности - число погибших за сутки выросло на 8,2 процента до 119 человек.

- Число зараженных также выросло. Накануне было зарегистрировано 1374 новых случая. В общей сложности заболели уже 468 149 человек, скончались 16 235 пациентов, - сообщили в оперштабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 29 июня 2021 года / Фото: Яндекс

Правда, показатели выздоровления достаточно высокие. Накануне были выписаны 2283 человека. За все время пандемии болезнь победили 443 979 пациентов.

В комитете по здравоохранению рассказали, что суточная госпитализация выросла до 1 тысячи человек в день. Причем, увеличилось число молодых, кто тяжело переносил инфекцию. Это люди в возрасте от 20 до 40 лет.

Врачи, которые работают на передовой, рассказывают, что так тяжело, как сейчас, не было ни в первую, ни во вторую волну пандемии.