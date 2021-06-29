Потолок обвалился в квартире многострадального дома Чубакова в Петербурге

В одной из квартир дома Чубакова обвалился потолок. Фото: vk.com/spb_today

В многострадальном доме Чубакова, находящемся на 11-й линии В.О., 58, обвалился потолок в одной из квартир. Об этом рассказывают местные жители, публикуя фотографии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На место оперативно вызвали необходимые спецслужбы, в том числе полицию и сотрудников МЧС.

- Потолок обвалился в квартире на первом этаже, - уточняет анонимный автор фотографий.

На месте видели журналистов. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» обратилась в пресс-службы МЧС и районной администрации, но оперативного комментария по поводу инцидента не получила. Напомним, жители доходного дома Чубакова уже не первый месяц переживают за состояние здания, в стене которого зафиксировали трещины. Ранее Госстройнадзор даже обязал остановить стройку возле дома, поскольку она может повлиять на его состояние.

Совсем недавно здание внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Значит, теперь он под охраной.