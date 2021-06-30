Более 34,5 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус на 30 июня

Более 34 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге который день наблюдается ажиотаж на тестирование на наличие коронавируса. По данным Смольного на среду, 30 июня 2021 года, за последние сутки были обследованы более 34,5 тысяч человек. Многие сдают анализы для того, чтобы отправиться в отпуск.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34 541 человека. Обработано 22395 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также ажиотаж наблюдается и в кабинетах вакцинации от коронавируса. Так, за минувшие сутки петербуржцы установили новый рекорд - первично привились более 14 тысяч человек, вторым компонентом - 5,2 тысячи.

В Роспотребнадзоре рассказали, что заразиться коронавирусом после прививки все же можно. За все время таких случаев было зарегистрировано более 2,5 тысяч. Однако большая часть привитых заболели еще до того, как у них выработался иммунитет.