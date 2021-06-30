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Общество30 июня 2021 13:35

Крупнейшего реставратора Петербурга «Меандр» банкротят через суд

Компания занималась работами в Консерватории и здании Биржи
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Реставратор Консерватории и Биржи стал банкротом.

Реставратор Консерватории и Биржи стал банкротом.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Одна из крупнейших реставрационных фирм Петербурга - «Меандр» - признана банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд. Проблемы у компании начались после затяжных работ в здании Консерватории, которые обернулись уголовным делом и разорванным контрактом на восстановление Биржи. С этого момента выручка «Меандра» устремилась к нулю.

- Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области введена процедура банкротства в отношении ООО «Меандр», - пишет «Мойка 78».

Деньги с компании требуют многочисленные кредиторы. Также Меандр» должен вернуть Министерству культуры России десятки миллионов рублей, полученные за работы по реставрации культурных объектов. Среди них — Новодевичий монастырь в Москве, здание консерватории в Новосибирске и другие.