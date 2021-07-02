Очередной рекорд вакцинаций от коронавируса за сутки установили в Петербурге

В Петербурге установили новый рекорд по количеству вакцинаций от коронавируса за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга зафиксировали очередной рекорд по количеству сделанных вакцинаций от коронавируса за сутки. За 30 июня первый компонент прививки получили 17 517 человек. А вот цифры по второй дозе не сообщаются. В любом случае, власти Северной столицы уже не раз говорили, что оптимально вакцинировать в день не менее 20 тысяч горожан, так как это позволяет текущая медицинская инфраструктура.

- Темпы вакцинации продолжают нарастать. Уверенно близимся к миллиону вакцинированных, - отметили в пресс-службе Комздрава.

Добавим, что власти Северной столицы рассказали, как петербуржцы могут получить QR-код для посещения массовых мероприятий и различных заведений вроде общепита. Да, пропуска нужно пока только в Москве и парочке других регионов России, но, по информации «КП-Петербург», такой сценарий не исключается и у нас.