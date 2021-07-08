Станцию метро «Чернышевская» закроют раньше времени 10 июля в Петербурге

10 июля 2021 года в Петербурге на три часа раньше закроют станцию метро "Чернышевская". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в субботу, 10 июля, в 21:00 закроют на вход и выход станцию метро «Чернышевская». Сотрудники подземки собираются проверить устойчивость витражей в вестибюле. Напомним, минувшей зимой разноцветные стекла выбило вместе с кусками рамы. Ранее озвучивалась версия, что витражи «улетели» на улицу из-за поршневого эффекта, появившегося от избыточного давления воздуха в вестибюле.

- 10 июля «Чернышевская» закроется раньше в связи с необходимостью проведения работ по исследованию характера и размеров внутренних ветровых нагрузок на витражные конструкции наземного вестибюля. Данные, полученные в результате исследования, будут в дальнейшем применены при проектировании витражей на других станциях, - сообщили в пресс-службе метрополитена.

В подземке извиняются перед пассажирами за неудобства и прилагают памятку по автобусам, дублирующим маршруты метро.