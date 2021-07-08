Купчино оказалось самым культурным районом Петербурга

Жители Фрунзенского района меньше всего засоряют канализацию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Купчино, а точнее весь Фрунзенский район оказался самым культурным в Петербурге. Об этом заявили специалисты городского «Водоканала», подсчитавшие количество мусора в...канализации, куда спускают не только растворимую туалетную бумагу, но также предметы гигиены, тряпки и сливают масло, создавая жирбергов.

- Большая часть засоров по причине попадания нерастворимого мусора в систему канализации приходится на Адмиралтейский (64 % от общего числа засоров), Василеостровский (61 %) и Петроградский (60 %) районы Петербурга. Самый высокий уровень культуры пользования канализацией продолжают удерживать жители Фрунзенского района. Там, несмотря на высокую плотность населения, только 12 % засоров возникает из-за сброса средств гигиены и бытового мусора, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

В «плохишах» ходит Приморский район, а жители Колпинского и Московского стали гораздо сознательнее.

Специалисты отмечают, что ситуацию с засорами общегородской канализации (из-за бытовых отходов происходит треть проблем) ухудшает жара. Если обычно дожди промывают канализационные стоки, то сейчас из-за засухи они забиваются мусором, листьями и ветками.

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