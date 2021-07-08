Более 1,9 тысяч человек заразились коронавирусом в Петербурга на 8 июля

Новый рост заражений коронавирусом зафиксирован в Петербурге 8 июля 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу обновил статистику по Санкт-Петербургу. Так, на четверг, 8 июля 2021 года, в Северной столице снова зафиксирован рост заражения. По сравнению с днем ранее, число новых заболевших увеличилось на 1,6 процентов и составило уже 1937 горожан.

- Смертность, по сравнению с предыдущим днем, снизилась на 5,6 процентов. На 8 июля зафиксирован 101 летальный исход. В общей сложности с начала пандемии умерли уже 17 183 человек из 483 992 зараженных, - сообщили в оперативном штабе.

Есть и хорошие тенденции. Накануне после перенесенной болезни были выписаны сразу 3387 человек. Всего смогли побороть инфекцию 464 074 пациентов.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге 8 июля 2021 года / Фото: Яндекс

Жителям Северной столицы начали массово рассылать QR-коды. Разумеется не всем, а только тем, что уже переболел коронавирусом. Значит ли это то, что Петербург ждет "московский сценарий". Этот вопрос выяснила "Комсомолка".

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