Рост обследований на коронавирус произошел в Петербурге 9 июля

Более 43 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел рост числа обследований на коронавирус. По данным Смольного на пятницу, 9 июля 2021 года, накануне анализы сдали более 43 тысяч человек. Результаты пациенты получат в течение двух дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 43426 человек. Обработано 21149 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Накануне власти Петербурга заявили, что город преодолел пик третьей волны коронавируса. Комздрав отметил снижение числа госпитализаций. Однако добавим, что заражаемость в городе пока продолжает расти.

Также до конца недели в Петербург должна прийти большая партия сразу двух вакцин от коронавируса - это "Спутник V" и "КовиВак".