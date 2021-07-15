На Финляндском вокзале пообещали открывать дополнительные двери, чтобы избежать толкучки в выходные

На Финляндском вокзале пообещали открывать больше дверей, чтобы избежать столпотворения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В жаркие выходные дни на Финляндском и других вокзалах, появляются огромные толпы из желающих уехать за город. Они возникают из-за ограничения на входе, где стоят досмотровые рамки. На это не раз жаловались петербуржцы, опаздывавшие на электрички. А ведь надо еще успеть купить билет. Путь от двери вокзала до электрички занимал порой до 40 минут.

Чтобы изменить ситуацию, сотрудники Финляндского вокзала пообещали открывать дополнительные входы, чтобы люди могли быстрее попасть на перрон. А в пресс-службе Октябрьской железной дороги считают, что нагрузку на вокзалы можно снизить, если пассажиры начнут приобретать билеты онлайн в мобильных приложениях «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

Что же касается набитых под завязку пригородных электричек, то на выходные стараются пускать дополнительные поезда или увеличивать в них число вагонов.

- Так, например, по выходным дням с 27 июня 2021 добавили одну «Ласточку» до Выборга, - рассказал «КП» Председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.