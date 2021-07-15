Метеоролог объяснил, откуда взялся пылевой смерч у КАД в Петербурге

Смерч мог возникнуть из-за разности температур. Фото: vk.com/spb_today / Александр Шевченко

Метеоролог Юрий Куткевич объяснил откуда взялся пылевой смерч, который заметили водители, ехавшие днем по северному участку КАД. Необычное для Петербурга явление они успели заснять на видео. Причем кадры вызвали множество споров, что это: вихрь, смерч, торнадо (!) или просто столб дыма от костра.

- Смерчи обычно наблюдаются в южной части России, но сейчас Петербург к нему приблизился по климату. Часто эти явления возникают возле границ поверхностей с разной температурой. Например суша нагрелась до 30 градусов и выше, а вода остается в пределах 20–22 градусов. Разность может спровоцировать воздушные завихрения, - рассказал «Невским новостям» метеоролог.

Отметим, что такие же смерчи сегодня были замечены и в Подмосковье, например, которое тоже далеко не юг. После этого в столичном регионе начались ливни.

А вот на счет дождей в Петербурге синоптики пока точно не уверены. Местами они пройти могут но до понедельника погода меняться не должна. Город ждут «сухие» грозы. Впрочем, это лишь прогноз.