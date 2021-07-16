Более 17 тысяч петербуржцев стоят в очереди за вакциной "КовиВак"

Более 17 тысяч человек в Петербурге стоят в очереди на вакцинацию препаратом «КовиВак» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На неделе в Санкт-Петербург поступила долгожданная партия вакцины "КовиВак", но она все равно остается дефицитом. В очереди на прививку этим препаратом стоят более 17 тысяч человек, а в партии всего 8,6 тысяч доз. Об этом сообщается в справке Смольного на 15 июля 2021 года.

- Вместе с тем, существует отложенная запись на иммунизацию данной вакциной, в совокупности превышающая 17 тысяч человек. Сейчас на прививку приглашают тех, кто давно ожидает своей очереди, - сообщили в Смольном.

Также привиться в первую очередь "КовиВаком" смогут медицинские работники. Поэтому полностью удовлетворить спрос горожан на вакцину Петербург пока не может.

Накануне препарат доставили в 45 пунктов вакцинации по 100-200 доз в каждый. Список пунктов опубликован на сайте "КП-Петербург".