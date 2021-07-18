Гигантскую радугу заметили жители Мурино

Гигантская радуга появилась в небе над Мурино. Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Прошедший в Петербурге и окрестностях дождь хоть и оказался слабым и коротким (да, до обещанных грозовых ливней дело, похоже, снова не дошло), но, по крайней мере, порадовал жителей Мурино. После того, как непогода стихла, читатели «Комсомолки» прислали в редакцию фото и видео, запечатлевшие гигантскую радугу, раскинувшуюся над жилыми домами.

- Вот так у нас после дождя, - отметил автор снимков. – Хоть какая-то радость!

Напомним: все воскресенье Санкт-Петербург жил обещанием дождей и прохлады. И вроде бы для этого были все предпосылки. Сначала ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал грозовые ливни. Потом МЧС выпустило предупреждение об усилении ветра. Но, увы, не сложилось. Хотя, возможно, непогода еще ударит ночью – будем, во всяком случае, на это надеяться и не убирать далеко зонтики.