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Происшествия19 июля 2021 14:52

Фото участка с подземной тюрьмой под Петербургом: Бункер засыпают землей

Секретные казематы располагаются в коттеджном поселке Новый Петербург
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Фото участка коттеджа с подземной тюрьмой под Петербургом

Фото участка коттеджа с подземной тюрьмой под Петербургом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В распоряжении "КП-Петербург" появились фотографии с территории частного коттеджа, где была обнаружена подземная тюрьма и огромная печь с человеческий рост. Корреспондент издания прибыл на место в поселок Новый Петербург в Ленинградской области. Однако оказалось, что здание, где располагался бункер, уже засыпают землей.

Бункер уже засыпают землей

Бункер уже засыпают землей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На месте работает техника, засыпают постройку и подвал. Видимо, там и располагались те самые комнаты с решетками, - передает журналист в места событий.

Следователи знали об этом месте, никаких нарушений не нашли

Следователи знали об этом месте, никаких нарушений не нашли

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что следователям об этой тюрьме было известно уже год. При проверке специалисты никаких нарушений не нашли. Также нет доказательств, что печь использовалась в качестве крематория.

Добавим, что по слухам казематы с решетками и большой печкой проходили по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии.