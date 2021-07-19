Фото участка с подземной тюрьмой под Петербургом: Бункер засыпают землей

Фото участка коттеджа с подземной тюрьмой под Петербургом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В распоряжении "КП-Петербург" появились фотографии с территории частного коттеджа, где была обнаружена подземная тюрьма и огромная печь с человеческий рост. Корреспондент издания прибыл на место в поселок Новый Петербург в Ленинградской области. Однако оказалось, что здание, где располагался бункер, уже засыпают землей.

Бункер уже засыпают землей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На месте работает техника, засыпают постройку и подвал. Видимо, там и располагались те самые комнаты с решетками, - передает журналист в места событий.

Следователи знали об этом месте, никаких нарушений не нашли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что следователям об этой тюрьме было известно уже год. При проверке специалисты никаких нарушений не нашли. Также нет доказательств, что печь использовалась в качестве крематория.

Добавим, что по слухам казематы с решетками и большой печкой проходили по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии.