Смольный утвердил рабочий проект строительства Хайпарка ИТМО

Хайпарк займет 113 гектаров в городе-спутнике Южный. Фото: Студия 44".

Правительство Петербурга утвердило рабочую документацию строительства научно-инновационного центра ИТМО Хайпарк, который появится в Пушкинском районе города. Решение было принято на заседании, прошедшем 19 июля в Смольном.

- Сегодня, когда цифровизация развивается стремительными темпами, крайне необходимо готовить высококвалифицированных специалистов с компетенциями «будущего». На это направлен совместный с университетом ИТМО проект. В перспективе на территории центра появятся технологическая долина и бизнес-парк, - отметил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба городской администрации.

ИТМО Хайпарк, который займет почти 113 гектаров, будет включать в себя три научных центра, 50 международных научных лабораторий и пять инновационных производств. И , конечно же, здесь будут учебные корпуса, общежития, а также студенческий клуб, спортивный комплекс с бассейном и сопутствующая инфраструктура.