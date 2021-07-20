Спад заражаемости коронавирусом зафиксирован в Петербурге 20 июля 2021 года

Спад заражаемости и смертей от коронавируса произошел в Петербурге 20 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третий день подряд в Санкт-Петербурге наблюдается положительная тенденция по коронавирусу - постепенно ежедневный прирост заболевших уменьшается. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 на вторник, 20 июля 2021 года, в Петербурге зафиксировано 1934 случая заражения, что на 0,2 процента меньше, чем днем ранее.

- Также в городе снизилась смертность от инфекции. На 20 июля умерли 98 человек, что на 3,9 процентов меньше, чем накануне, - отметили в оперативном штабе. - А показатель выздоровления за сутки вырос с 1298 человек 19 июля до 1894 человек 20 июля.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 20 июля 2021 года / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии заболевших в Петербурге уже 507 507 человек, из них выздоровели 482 894 и скончались 18 424 пациента.

Возможно, спад заражаемости все же связан с активной вакцинацией петербуржцев. На сегодня в Петербурге уже более 1,1 миллиона привитых жителей.

Также начались клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса, которую разработали в Петербурге. Препарат с предварительным названием Aurora разработан петербургским НИИ вакцин и сывороток.