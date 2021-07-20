Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 5,8 тысяч гектаров / Фото: Оперштаб Карелии

Мощные лесные пожары продолжаются в Карелии. По данным администрации республики на вторник, 20 июля 2021 года, площадь пожаров разрослась уже на 5886 гектаров.

- Сейчас в Карелии действуют 25 лесных пожаров на площади 5886 гектаров. Локализованы 13 на площади 107 гектаров, - сообщили в администрации республики.

Из Петербурга в Карелию отправились 100 спасателей, чтобы помочь в борьбе с разрушительной стихией в районе поселка Найстенъярви. Там люди уже бросают дома и бегут, чтобы спастись.

Всего тушах огонь более 700 человек и 150 единиц техники. Особый фокус внимания на крупных пожарах: в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. В Суоярвском и Сегежском районах введены режимы ЧС, в Пряжинском районе введен режим ЧС на территории Эссойльского сельского поселения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Люди бросают свои дома и бегут»: Жители карельского поселка пятые сутки воюют с лесным пожаром

По словам местных, они уже не знают, у кого просить помощи (подробности)