Группу «Алиса» не накажут за подпольный концерт в Петербурге

За подпольный концерт "Алисы" накажут арендатора концертной площадки. Фото: СОЦСЕТИ

Комитет по культуре не будет наказывать рок-группу «Алиса» за подпольный концерт в Петербурге. Ведомство окончило проверку, начатую неделю назад после сообщений о мероприятии в соцсетях и опубликовало выводы: ответственность за все несет организатор - киностудия «Лендок». Точнее, арендатор одного из ее помещений.

- Как пояснили на киностудии, помещение, в котором состоялись мероприятия, в 2017 году было сдано в долгосрочную аренду как студия звуко- и видеозаписи. Выяснилось, что компания с 2020 года не уведомляла об осуществлении своей деятельности и не получала QR-код, подтверждающий готовность выполнения стандарта безопасности. Несмотря на полное отсутствие разрешительной документации арендатор заключил договор с организаторами съемок группы «Алиса», - сообщает пресс-служба Комитета по культуре.

Учитывая все обстоятельства, арендатора решено привлечь к ответственности.

Напомним, что представители группы «Алиса» отрицали факт проведения концерта, а заявили о съемке клипа на одну из песен. А солист коллектива и Константин Кинчев и вовсе разразился гневной тирадой, заявив, что не будет «плясать под дудку» властей.

К слову, проведение фестиваля KKinchevFest в Петербурге Роспотребнадзор на разрешил.