На женщину, избившую палкой сотрудницу полиции, могут завести еще одно дело

Полиция ищет женщину, избившую палкой двух детей и сотрудницу МВД. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Петербурга продолжает поиски несдержанной на эмоции женщины, которая побила палкой сотрудницу полиции. Все произошло вечером 20 июля в Приморском районе, когда инспектор возвращалась домой. На ее глазах мать лупила палкой двух детей. Полицейская попыталась защитить малышей, но тут же получила несколько ударов.

- 41-летняя дознаватель УМВД России по Приморскому району возвращалась с работы домой и стала свидетелем того, как во дворе дома 41 корпус 1 по Шуваловскому проспекту неизвестная женщина избивает деревянной палкой двоих мальчиков на вид около 8 лет. Сотрудница полиции вступилась за детей. В ответ злоумышленница набросилась на сотрудницу полиции, нанесла ей телесные повреждения после чего скрылась, - сообщает пресс-служба Главка.

Пострадавшую госпитализировали, а нападавшую объявили в розыск. На нее уже возбудили уголовное дело за нападение на представителя власти. А сейчас решается вопрос о производстве по другой статье - за избиение детей.