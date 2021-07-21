Комитет по транспорту увеличил время бесплатного проезда по ЗСД в день репетиции и парада на День ВМФ

Во время репетиции и парада на День ВМФ по центральной части ЗСД можно будет проехать бесплатно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по транспорту Петербурга принял решение увеличить время бесплатного проезда по центральной части ЗСД 22 и 25 июля, когда состоится генеральная репетиция парада и сам парад ко Дню ВМФ. Это сделано для того, чтобы отвести автомобильный поток из центра города, который частично перекроют.

- Из-за большого количества ограничений для оптимизации транспортной обстановки 22 июля с 9.00 до 14.00 и 25 июля с 7.00 до 14:00 будет организован бесплатный проезд по ЗСД от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта, - написал на своей странице ВКонтакте глава ведомства Кирилл Поляков.

Ранее планировалось установить бесплатный интервал с 10:00 до 14:00.

Напомним, что в день репетиции и парада будут разведены Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский мосты. Для автомобилистов будут закрыты центральные набережные и подъездные пути к ним. А 25 июля вдобавок нельзя будет проехать по дамбе от Приморского шоссе до Бронки. Исключение сделано только для общественного транспорта и машин жителей Кронштадта.

Напомним, что сам парад в этом году пройдет без присутствия зрителей.