Петербуржцы за сутки собрали полмиллиона рублей центру для детей-инвалидов, воспитанников которого пыталась прогнать с игровой площадки жительница «элитного» ЖК

Петербуржцы за сутки собрали около 600 тысяч рублей для центра детей с особенностями развития. Фото: planeta.ru/campaigns/raznitsaspb

Жители Петербурга отреагировали на скандал в ЖК «Балтийская жемчужина», где местная жительница пыталась выгнать с игровой площадки воспитанников местного центра для детей особенностями в развитии. Ситуация быстро стала достоянием СМИ, ей уже заинтересовался и Следственный комитет. А простые жители города помогли Центру деньгами.

- В сентябре в Центре откроются регулярные классы для детей с особенностями развития. Собранные средства пойдут на шумоизоляцию, парты, школьные доски, оборудование спортивного зала, - говорится на сайте краудфандинга (сбора пожертвований), где до сегодняшнего дня из 400 тысяч рублей было собрано около 200 тысяч.

Но всего за сутки ситуация кардинально изменилась. Жители Петербурга моментально перевыполнили план вдвое. Они собрали для центра «Какая разница!» более полумиллиона. К полудню 27 июля на счетчике была сумма в 866 тысяч рублей и она продолжает расти.

В Центре уже пообещали пустить деньги на развитие и погашение долгов.

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