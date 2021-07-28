Бастрыкин взял на контроль дело об избиении сотрудницы полиции, защищавшую детей от побоев матери

Глава СК проконтролирует расследование дела горе-матери, избившей сотрудницу полиции в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава Следкома Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении агрессивной петербурженки, которая поколотила деревянной палкой сотрудницу полиции. Напомним, горе-матери сделали замечание за то, что она била своих маленьких детей. Чуть позже полиция нашла буйную женщину, но суд не стал ее арестовывать.

- Следствие ходатайствовало перед судом, чтобы мать, совершившую преступления против детей и представителя власти, заключили под стражу, однако суд отказал следствию в изоляции обвиняемой от общества, избрав ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, - передает пресс-служба СК РФ.

По статьям за хулиганство и насилие в отношении представителя власти горе-матери грозит в сумме до 10 лет лишения свободы.