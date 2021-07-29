«Петрович» уволил водителя, посадившего ребенка за руль грузовой «Газели»

"Петрович" расторг договор с водителей доставки. Фото: vk.com/spb_today

Руководство компании Строительный торговый дом «Петрович» разорвало договор с водителем, который посадил за руль грузовой «Газели» маленького ребенка. Машину, в которой шофер ехал с сыном на руках, заметили на проспекте Художников. Очевидцы, снявшие инцидент на видео, сообщили, что в кабине находилась супруга мужчин и еще один ребенок.

- Мы приносим извинения за инцидент. Сотрудничество с водителей прекращено, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Петровича».

Отметим, что большинство водителей торгового дома работают на своих личных машинах и заключают договора на доставку как индивидуальные предприниматели. Поэтому без «Газели» ее владелец не останется, но фирменные цвета с грузовичка ему придется убрать и найти себе другого работодателя.

Напомним, что в марте нынешнего года водители «Петровича», недовольные новыми условиями работы, устроили массовую забастовку. Тогда руководству компании удалось погасить конфликт.