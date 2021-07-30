Ливни с грозами и не выше +25 градусов обещают в Петербурге в пятницу, 30 июля

Грозы с дождями обещают в Петербурге на пятницу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дожди и грозы ждут жителей Санкт-Петербурга в наступившую пятницу. Циклон, пришедший в город из Европы, не принес разрушительных наводнений, но захватил с собой массу холодного воздуха, которая изменила жаркую и солнечную погоду на ненастную.

- 30 июля ожидается облачность с прояснениями. Местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах ливни и грозы. ветер юго-западный и западный умеренный, при грозе сильный, порывами до 15-18 метров в секунду, - сообщает городской гидрометцентр.

Температура в течение дня составит +23...+25 градусов, атмосферное давление будет повышаться.

О прогнозе на ухудшение погоды жителей и гостей Петербурга уже предупредило городское управление МЧС. Так же поступили и областные спасатели. В 47 регионе погода будет похожей.

Дождливо и не слишком теплой будет погода и в ближайшие выходные.