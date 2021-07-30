В Петербурге из-за ситуации с коронавирусом отменили фестиваль VK Fest

В этом году фестиваля уже точно не будет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Музыкальный фестиваль VK Fest-2021 отменен. Мероприятие, которое должно изначально было пройти в конце июля, потом, из-за рост заболеваемости коронавирусом, перенеслось на конец августа, в этом сезоне все же не состоится.

- Мы до последнего верили, что все получится. Увы, чуда не произошло. Ситуация с коронавирусом стала еще серьезнее: количество заболевших выше, чем когда-либо в пандемию. К тому же мы рискуем не только в пределах одного города: на VK Fest люди приезжают из разных регионов. В такое время проводить многотысячный фестиваль — опасно и безответственно. Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел, - сообщает пресс-служба соцсети «ВКонтакте» - организатора мероприятия.

Решение об отмене было принято утром 30 июля, после того, как в Смольном продлили действующие карантинные ограничения, в том числе на проведение массовых мероприятий, до 29 августа (VK Fest должен был пройти 28 и 29 числа). Сдвигать даты дальше оказалось бессмысленным.

Поэтому: «Словами не передать, как нам грустно и больно, что встреча откладывается на целый год».