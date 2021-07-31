После массовой драки мигрантов в Петербурге арестовали 33 человека

33 человека арестовали после массовой драки у гостиницы «Белые ночи». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

После массовой драки мигрантов, которая произошла 28 июля в Невском районе Петербурга у гостиницы «Белые ночи», наказали 33 нарушителей. Напомним, что в потасовке участвовали уроженцы Чечни и Таджикистана. Всего их было около 70 человек. Конфликт возник на бытовой почве.

На место быстро приехали полицейские, которые и остановили драку. В отношении двух хулиганов возбудили уголовные дела.

- В результате полицейской проверки 166 постояльцев гостиницы привлечены к административной ответственности за различные правонарушения. При этом 33 правонарушителя по ходатайству полиции получили наказание в виде административного ареста сроком до двух недель, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России.