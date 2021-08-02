Скоростной трамвай в Шушары запустят в 2023 году

Строительство скоростной трассы разобьют на два этапа: до Шушар и Славянки. Фото: Яндекс. Карты.

Движение скоростных трамваев из Купчино в Шушары планируется открыть в 2023 году. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, курирующий транспортную отрасль. Составы должны будут соединить с городом крупный микрорайон Славянка.

- Еще в 2019 году было подписано соглашение по созданию новой линии протяженностью около 20 километров и по мощности сопоставимой с «Чижиком» – планируется, что на линии будут работать 22 низкопольных современных трамвая, - рассказал Соколов газете «Петербургский дневник».

Весь проект разбит на два этапа: Купчино-Шушары и Шушары-Славянка. По словам Соколова, движение должно открыться в 2023 году, предположительно в сентябре.

Скорее всего, речь идет о первом этапе. А второй сдадут в течение следующего года. По крайне мере такие планы озвучивал Соколов ранее.