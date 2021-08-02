Первые торги по первым 300 маршрутам транспортной реформы прошли в Петербурге

Смольный разыграл первые десять лотов с автобусными маршрутами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге прошли первые торги, на которых перевозчики боролись за право получить для обслуживания автобусные маршруты. Всего на аукцион было выставлено 10 лотов от 23 до 47 маршрутов в каждом. Этот шаг - первый к введению транспортной реформы в городе.

- По состоянию на 2 августа признаны состоявшимися торги по 10 закупкам в рамках новой модели транспортного обслуживания петербуржцев. В рамках торгов были соблюдены условия конкуренции: за каждый лот боролись по 3-4 участника, в том числе ранее не работавшие в Петербурге, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В ходе торгов начальная цена была снижена в среднем на восемь процентов (они идут на понижение). Сейчас итоги аукциона проверяют на соблюдение всех норм, после чего будут объявлены победители.

Еще 10 закупок находятся в активной стадии - идет прием заявок. Напомним, что в ходе транспортной реформы исчезнут почти все маршрутки. Реализация проекта пройдет в три этапа, начиная с апреля 2022 года.