«Водоканал» извинился за потоп на Парашютной улице и в других частях Петербурга

В "Водоканале" извинились за подтопления улиц. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

В петербургском «Водоканале» рассказали о причинах потопа, который произошел вечером понедельника в нескольких районах города. Одной из проблемных точек, как и всегда, оказалась Парашютная улица.

- В Приморском районе выпало 70 мм осадков за сутки (около 90% от месячной нормы - прим. ред.), что привело к переполнению коллекторов. Из-за этого в данном районе в ночь на 3 августа образовывались скопления воды по следующим адресам: Парашютная улица, проспекты Королева, Испытателей, улица Уточкина. На данный момент вся вода ушла в систему водоотведения, - сообщает пресс-служба «Водоканала». - Приносим извинения всем, кому доставили неприятности скопления воды

А рекорд был зафиксирован в Петродворце - 88 мм осадков, при месячной норме августа в 80 мм. По данным специалистов предприятия, городская система водоотведения приняла рекордные 9, 4 млн кубометров воды, что более, чем в пять раз больше обычного.

- На восьми модернизированных участках жалоб горожан на подтопления не зафиксировано. Еще по девяти адресам, к которым также относятся Парашютная улица, проспект Испытателей и перекресток проспекта Королева и Долгоозерной улицы, продолжаются проектно-изыскательские работы, - отмечают в «Водоканале».

Напомним, что ливневая канализация здесь построена с ошибками, что приводит к подтоплениям.