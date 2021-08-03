Автобусы и машины утонули на затопленной дождем Парашютной улице

Проблемное место Парашютной улицы снова "уплыло". Фото: vk.com/spb_today / Ирина Егорова

Петербург продолжает приходить в себя после удара стихии. Минувшим вечером и ночью на город обрушился ливень с сильным ветром. За несколько часов с небес на землю выпало 60% от месячной нормы осадков. И хоть аварийные бригады «Водоканала» заранее дежурили в проблемных местах, кое-где все же образовались серьезные потопы. Так, Парашютная улица снова «уплыла».

- На Парашютной около дома 27 совсем тонет машинка, - сообщали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происходящего.

Судя по опубликованному в соцсетях видео, машины скрыло водой по линию остекления. А «проплывавший» рядом автобус еще больше нагнал волну.

Стоит отметить, что это место - проблемное. Каждый год при ливнях данный участок Парашютной улицы подтапливает из-за неправильно построенной ливневой канализации. В Смольном об этом знают, но переделать всю систему уже невозможно.

А синоптики тем временем предупреждают о новых сюрпризах погоды: уходящий из Петербурга циклон Guido напоследок еще раз зальет город дождями.